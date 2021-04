Incidente stradale intorno alle 5.45 nella notte in via Martiri della Resistenza a Termoli. Un tamponamento tra due veicoli in direzione Nord ha causato danni ingenti a un bar.

L’auto che ha tamponato l’altra vettura è finita dalla parte opposta della carreggiata, schiantandosi contro la vetrina del locale 10.5. Al volante una 23enne, P. M. S. di San Giacomo degli Schiavoni.

La ragazza è stata trasportata all’ospedale San Timoteo di Termoli, per essere medicata al Pronto soccorso, accusava dolori a un ginocchio e al volto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e una volante della Polizia.