La Rieco Sud e il Comune di Termoli informano i cittadini e gli automobilisti che a decorrere da lunedì 24 luglio entrerà in vigore lo spazzamento programmato con divieto di sosta nel centro cittadino, al fine di agevolare l’effettuazione dei lavori di pulizia e garantire una migliore fruizione degli spazi pubblici.

L’operazione di spazzamento programmato, con l’ausilio di mezzi meccanici e manuali, avrà luogo dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 9 secondo il seguente calendario:

Lunedì: via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Dante, piazza Bega, via Mario Pagano, corso Umberto I, corso Nazionale, via Cesare Battisti, corso Fratelli Brigida, via Roma

Martedì: corso Mario Milano, piazza Garibaldi, via XXIV Maggio, via Amedeo di Savoia, via XX Settembre

Mercoledì: via IV Novembre, via Gioberti, via Duca degli Abruzzi, via Oliviero, via Francesco D’Ovidio, via Saverio Cannarsa, via XX Settembre

Giovedì: corso Vittorio Emanuele III, via Vincenzo Cuoco, via Cairoli, via Gabriele Pepe, via Carlo del Croix, via Belvedere

Venerdì: via Sannitica, via Armando Diaz, via Giuseppe Mazzini, via Adriatica

Si invitano i residenti, i commercianti e gli automobilisti a collaborare e rispettare scrupolosamente le disposizioni relative al divieto di sosta. L’obiettivo di questa operazione è quello di garantire la pulizia e l’igiene delle strade del centro di Termoli, creando un ambiente più gradevole e vivibile per tutti i cittadini e i visitatori.