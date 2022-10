TERMOLI, 27.10.2022 – Ultimi due appuntamenti con l’iniziativa “Sorridere al parchetto” e con i volontari dell’associazione Sorridere Sempre OdV.

Partito il 15 ottobre scorso dal parchetto del Quartiere Sant’Alfonso, il 29 ottobre il tour con l’animazione voluto per allietare le diverse zone della città arriverà a Difesa Grande e si concluderà il giorno successivo, 30 ottobre, al parchetto di Contrada Colle della Torre.

Una nuova esperienza itinerante voluta dall’amministrazione comunale, tramite l’assessorato allo Sport, Cultura e Turismo per ravvivare le tante aree verdi della città e per far trascorrere il pomeriggio all’aria aperta e con tanto divertimento ai bambini dei vari quartieri di Termoli. I protagonisti di queste entusiasmanti giornate sono stati i volontari di Sorridere Sempre OdV, capaci di coinvolgere tutti i presenti con tanti giochi e sorprese.

Per gli ultimi due appuntamenti, l’orario è sempre lo stesso. Ritrovo per tutti i bimbi interessati alle ore 16 per trascorrere due ore di autentico divertimento fino alle ore 18.