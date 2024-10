di Redazione

In un momento particolare come quello che stanno vivendo i lavoratori di Stellantis e le Organizzazioni Sindacali del settore automotive, il Comune di Termoli ribadisce la propria solidarietà e vicinanza a tutte le maestranze che vivono un periodo di piena incertezza. L’amministrazione comunale di Termoli si schiera dalla parte dei lavoratori e di un indotto che rappresenta linfa vitale non solo per Termoli ma bensì per tutto il Molise. Per dare pieno sostegno alle azioni che saranno portate avanti da lavoratori e sindacati, il 18 ottobre prossimo il Comune di Termoli per tramite del Sindaco Nicola Balice sarà presente al presidio organizzato davanti allo stabilimento Stellantis che si trova al Nucleo Industriale della Valle del Biferno. Il Vicesindaco Michele Barile, invece, porterà il sostegno dell’amministrazione comunale a Roma in occasione dello sciopero nazionale che si terrà lo stesso giorno e che è stato indetto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm.