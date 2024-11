di Redazione

Il 25 novembre prossimo, in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”, l’Amministrazione comunale di Termoli organizza un importante momento di confronto al quale parteciperanno diverse personalità. L’incontro dal titolo “Si scrive Donna Si legge Coraggio” vuole fornire un ulteriore contributo al dibattito in corso da anni e che interessa la problematica della discriminazione contro le donne. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Nicola Balice, dell’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino, Paola Cecchi assessore al Legale e Avvocatura e Silvana Ciciola assessore all’Ambiente. Seguiranno gli interventi di Elvira Antonelli Procuratore del Tribunale di Larino, Cristina Finizio Vice Questore Polizia di Stato, Tina De Michele Cooperativa BeFRee – Centro Antiviolenza di Termoli, Silvia Gileno Psicologa del Consultorio di Termoli, Morena Ricciuti presidente Cives ed esperta in Scienze Forensi, Laura Staniscia infermiera del Pronto Soccorso dell’ospedale di Termoli e Mariacristina Magnocavallo presidente OPT e moderatrice. L’incontro si terrà a partire dalle ore 16 nella Sala Consiliare del Comune di Termoli in via Sannitica.