In questo inizio di settembre che segna la fine inesorabile dell’estate, ieri sera, sabato 1 settembre, al “Megusta” è andata in scena una serata evento dedicata alla fotografia e alla moda. Nella splendida location del bar-risto-lounge “Megusta”, sul lungomare di Termoli, l’imprenditore Daniele Di Gennaro, ha dato vita ad una incantevole serata che si è rivelata di grande successo attirando un numeroso pubblico che è rimato estasiato dalla bellezza dell’evento organizzato in maniera impeccabile. Questo è solo primo di una lunga serie di eventi che sono in programma al “Megusta”. Si annuncia, dunque, un autunno-inverno ricco di sorprese e una programmazione per il 2019 che sta già prendendo forma. Il nuovo locale, fortemente voluto da Di Gennaro, è ormai il fulcro della ‘movida’ termolese, e il successo di ieri, dimostra che chi osa vince!