Cinquanta chili di pesce sequestrato e 3mila euro di multa. Questo è il risultato dell’operazione messa a segno dalle squadre della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Termoli. L’intensa e capillare attività di controllo della filiera ittica ha riguardato il mercato cittadino termolese, ispezionato dai militari venerdì mattina, 1 febbraio.

L’intervento è stato avviato per verificare la correttezza delle attività di commercializzazione, la qualità del pescato con particolare attenzione per il rispetto delle dimensioni del pescato, al fine di tutelate il prodotto locale ed il consumatore finale. I controlli hanno permesso di ispezionare sette esercizi commerciali adibiti a pescherie dove i militari hanno riscontrato, in generale, il rispetto delle norme afferenti l’etichettatura e le taglie minime.