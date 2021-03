Si concluderà nel prossimo week-end la prima fase dello screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale per verificare l’incidenza da Covid-19 in città. Le persone degli ultimi cinque gruppi che si erano registrate sul portale internet dell’ente potranno sottoporsi al tampone rapido antigenico nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 marzo. Sabato i gruppi 8 e 9, domenica infine i gruppi 10, 11 e 12.

Per tutti coloro che si sono registrati, è necessario scaricare e stampare il nuovo modulo pubblicato sulla home page del sito internet del Comune di Termoli ( www.comune.termoli.cb.it ) e sulla pagina Facebook “Comune di Termoli”. Il documento deve essere compilato e consegnato ai volontari della Confraternita e ai volontari infermieri del Cives prima di sottoporsi al tampone con il metodo drive-through presso la sede della Misericordia di Via Biferno.

Per il momento le adesioni allo screening sono chiuse in quanto il sistema ha già registrato il numero massimo di prenotazioni, ma a breve sarà organizzata una seconda fase che consentirà ad altre quattromila persone di aderire allo screening epidemiologico. Il Comune di Termoli ringrazia la Misericordia e il Cives per la collaborazione e per la disponibilità.

DI SEGUITO IL LINK PER SCARICARE IL NUOVO MODULO:

http://www.comune.termoli.cb.it/images/modulo_tamponi.pdf

IL CALENDARIO PER IL WEEK-END

SABATO 20 MARZO (ORE 9-13 / 14-17) GRUPPI 8 e 9

DOMENICA 21 MARZO (ORE 9-13 / 14-17) GRUPPI 10,11 e 12