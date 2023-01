Questa mattina, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano Santo protettore della Polizia Locale, si è tenuta a Termoli una Santa Messa officiata da Padre Enzo Ronzitti nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione. Oltre al Comandante Pietro Cappella e a tutto il corpo della Polizia Locale, erano presenti il sindaco Francesco Roberti, il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano, il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello, l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile, i massimi esponenti delle Forze dell’Ordine che operano sul territorio e i volontari della Misericordia e del Sae 112.

Per l’occasione il Comandante Pietro Cappella ha inteso diramare una nota riassuntiva di tutte le attività svolte dalla Polizia Locale a Termoli. “San Sebastiano rappresenta tradizionalmente l’occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno appena terminato. La Polizia Locale del Comune di Termoli è il settore trasversale dell’Amministrazione, dovendosi interfacciare e collaborare con tutti gli uffici comunali, oltre al presidio ed alla gestione di tutte le tradizionali materie di competenza ed i relativi ambiti operativi. L’essere impegnati su molteplici materie, che spaziano dalle attività di Polizia Stradale, a quelle di Polizia Giudiziaria, nonché di Polizia Amministrativa, Commerciale, Ambientale, Edilizia e nei compiti di Protezione Civile, significa per gli uomini e le donne della Polizia Locale dover assolvere, nel modo più equilibrato possibile, a compiti molto delicati esercitati, spesso, in condizioni difficili.