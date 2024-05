di Redazione

In occasione della chiusura delle scuole l’amministrazione comunale ha pensato di dedicare il fine settimana ai più piccoli con una intera serata a base di svago e divertimento.

Sabato 1 giugno torna “La Notte Bianca dei Bambini” organizzata dall’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo in collaborazione con “Sorridere Sempre Onlus”, “LaserTag Club”, “GTM”, “Pro Loco Termoli” e “Di Lalla Animazione”. Spazio dunque ai più piccoli con la possibilità di potersi divertire con più eventi che si terranno per le vie del centro cittadino a partire dalle ore 18 in poi. Spettacoli di artisti di strada, mascotte, proiezione di film, musica, animazione e tanto divertimento.

Di seguito tutti gli appuntamenti da non perdere:

Piazza Vittorio Veneto, ore 18

“Giochi e gonfiabili” a cura di Marco e Asd Pro Molise

Via Roma, ore 19

“Il trenino dei bambini” a cura di GTM

Corso Nazionale (Incrocio con Via Roma), ore 21

“Animazione, palloncini e tatuaggi” a cura di Sorridere Sempre Onlus Odv

Belvedere dei Fotografi, ore 21

“Emozioni in Vespa” a cura di Vespa Club Thermularum

Piazza Duomo, ore 21

“Ti porto al cinema” – proiezione del film “Elemental” a cura di MR Solutions

Piazza Mercato, ore 21,30

Mago Peppe Show a cura di Solutions e Di Lalla Animazione