Sono iniziati lunedì 1 aprile, i lavori per la rotatoria che sorgerà all’incrocio tra via America, via Asia e via Madonna delle Grazie. L’intervento è finalizzato a sostituire l’ultimo incrocio semaforizzato presente a Termoli e contribuirà a mettere in sicurezza e agevolare lo scorrimento veicolare di una della zone più trafficate della città.

“E’ un’opera che i cittadini chiedevano da tantissimi anni – afferma il sindaco Angelo Sbrocca – perché quell’incrocio è stato più volte scenario di incidenti. Sono quindi molto soddisfatto che la nostra amministrazione l’abbia potuta realizzare. La nuova rotonda di piazza del Papa, insieme a quella di via Giappone e via Arno rendono molto più sicuro uno dei percorso cittadini più frequentati”.

I lavori prevedono la realizzazione di una rotatoria con un’isola centrale del diametro di 16 metri e una corona giratoria larga 7 metri. Le isole spartitraffico saranno dotate su tutti e 4 i rami dell’intersezione, da attraversamenti pedonali fruibili anche da persone con difficoltà motorie.

Le aiuole saranno caratterizzare da arredo verde e l’isola centrale conterrà una scultura metallica tipo totem riportante la scritta Macte che indicherà la vicinanza dell’omonimo spazio culturale. I lavori, che non comporteranno salvo cause di forza maggiore, interruzione o deviazione del traffico veicolare, dovrebbero concludersi entro fine aprile.

Sono iniziati, invece, martedì 2 aprile, i lavori di riqualificazione della rotatoria che si trova all’incrocio tra viale San Francesco, via Cardarelli e viale Santa Maria degli Angeli.

L’intervento prevede la sistemazione dell’isola centrale con impianto di illuminazione e di irrigazione. Si sta procedendo anche con la realizzazione di cordoli che hanno la funzione di rallentare e canalizzare il traffico veicolare, quindi garantire la sicurezza.