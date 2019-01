La Rieco Sud Scarl ha consegnato questa mattina al Comune di Termoli le fototrappole e ha comunicato che nell’ambito dei controlli che si stanno effettuando sul territorio per una corretta raccolta differenziata, verranno installate fototrappole per contrastare l’abbandono selvaggio e anonimo dei rifiuti.

Le fototrappole sono mimetizzabili e dotate di sensori ad infrarossi per la visuale notturna. Già altre città hanno adottato lo stesso sistema per contrastare le discariche abusive e individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti per strada o nei cassonetti condominiali.