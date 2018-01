È accaduto questo pomeriggio, mercoledì 10 gennaio, in via IV Novembre, nella sala slot PlanetWin. Un ragazzo a volto scoperto ha fatto irruzione nel locale minacciando i dipendenti con un coltello e si è fatto consegnare l’incasso.

Una volta entrato in possesso del denaro e fuggito via. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Termoli per raccogliere le prime testimonianze ed esaminare le immagini delle telecamere di sicurezza. Per la sala scommesse si tratta della terza rapina in meno di 4 anni.

Aggiornamento

Sarebbe stato individuato e arrestato il presunto autore della rapina. E’ un giovane egiziano residente nella Provincia di Campobasso. In queste ore si trova in caserma per accertamenti.