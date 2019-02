La rapina è avvenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 febbraio, ad essere presa di mira dai malviventi la Banca Apulia di via Martiri della Resistenza, a Termoli. In tre hanno fatto irruzione nella filiale, incappucciati e armati. Si sono fatti consegnare i soldi presenti nelle casse, un bottino che non è stato ancora quantificato. Una volta arraffato il denaro, sono fuggiti dall’ingresso principale, dileguandosi tra le vie cittadine a bordo di un’auto. Il sistema di sorveglianza interno alla banca dovrebbe aver ripreso i tre rapinatori mentre lasciavano l’istituto di credito. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Termoli.