di Redazione

Sono iniziati questa mattina i lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia che l’amministrazione comunale ha previsto per il quartiere di Colle della Torre. Una iniziativa in agenda da tempo che è stata resa possibile grazie ai fondi ottenuti dal PNR, Piano Nazionale Ripresa Resilienza, che ha stanziato per l’opera due milioni di euro. I lavori dovrebbero essere ultimati entro la fine del mese di maggio del 2025 e permetteranno ai numerosi genitori residenti in zona di poter mandare alla scuola dell’infanzia i bimbi che popolano il quartiere. Con la nuova scuola comunale dell’infanzia sarà allestita anche un’area giochi per tutti i residenti.