È stato pubblicato l’Avviso per l’avvio di un servizio di Vigilanza Ambientale Volontaria. L’Amministrazione Comunale di Termoli intende promuovere sul territorio l’istituzione di un servizio di vigilanza ambientale con il coinvolgimento di Associazioni di volontariato finalizzato a rafforzare la tutela dell’ambiente e a potenziare le attività di prevenzione e controllo generale sull’ambiente, con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti ed alle deiezioni canine, a supporto dei compiti istituzionalmente demandati all’Ente.

L’invito è rivolto alle Associazioni di volontariato operanti in ambito provinciale nel settore della tutela ambientale, già costituite entro il termine prefissato dal presente avviso. L’Associazione di volontariato da individuare dovrà mettere a disposizione n. 10 Guardie Ambientali Volontarie (GAV) nominate ai sensi dell’art. 3 della Legge Regione Molise 29 agosto 2006 n. 23, residenti nella Provincia di Campobasso ed in possesso dei necessari requisiti di legge, che svolgeranno, in base alla normativa regionale in materia ed entro i limiti territoriali del Comune di Termoli, l’attività di prevenzione, controllo e vigilanza, con potere sanzionatorio, per garantire il rispetto delle leggi vigenti nazionali e regionali, nonché delle deliberazioni ed ordinanze comunali, con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti e delle deiezioni canine.

Il coordinamento delle attività delle Guardie Ambientali Volontarie sarà effettuato dal Comune di Termoli tramite il Comando Polizia Municipale ed Settore II – Sicurezza ambientale in base a specifica convenzione stipulata ai sensi dell’art. 7 della Legge Regione Molise 29 agosto 2006 n. 23, che disciplinerà, in accordo con l’Associazione di volontariato individuata, le modalità di attuazione del servizio e il rimborso delle spese documentate in conformità con quanto previsto dal d.Lgs 3 luglio

La convenzione avrà la stessa durata del contratto d’appalto del servizio igiene urbana.

Le Associazioni di volontariato operanti nel settore della tutela ambientale in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dovranno far pervenire al Comune di Termoli la manifestazione di interesse attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], utilizzando l’allegato modulo scaricabile, come il presente avviso, dal sito istituzionale www.comune.termoli.cb.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/03/2019

Tutte le info e i moduli per partecipare al bando sono disponibili alla sezione Avvisi del sito del Comune di Termoli www.termoli.gov.it