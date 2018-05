Ancora uno spazio tv per Termoli. Venerdì 25 maggio 2018 la città adriatica sarà protagonista della trasmissione di ‘Sì viaggiare’ rubrica del Tg2 sui viaggi e il turismo.

‘Sì viaggiare’ dedica la sua attenzione alla scoperta anche di mete poco conosciute in Italia e all’estero con notizie, consigli per i viaggiatori. Le riprese della trasmissione sono avvenute nella seconda settimana di maggio e hanno interessato i luoghi storici di Termoli come il Castello, il borgo, il porto ma anche luoghi delle istituzioni come l’Università e l’istituto Alberghiero.

Sotto la guida del regista Gianni d’Onofrio la troupe ha intervistato i diversi volti e protagonisti della società e delle istituzioni termolesi, tra questi il vice sindaco Maria Chimisso, il preside Antonio Mucciaccio, la professoressa Monica Meini dell’Unimol ma anche Lucia Ragni, residente del Borgo Antico e gli studenti dell’Istituto ALberghiero, per restituire agli spettatori un’immagine quanto più completa della città porta del Molise.

La puntata di ‘Sì viaggiare’ dedicata a Termoli andrà in onda venerdì 25 maggio alle 13.40, in replica domenica mattina alle 01.40.