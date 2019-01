Prosegue l’avviamento della nuova Raccolta Differenziata e la relativa consegna della green card e dei mastelli gialli per la plastica e il metallo.

A partire dal 31 dicembre 2018 e fino ad oggi la società Rieco Sud Scarl ha servito circa 700 utenze mentre il numero verde 800.688.712 ha gestito circa 500 richieste di informazioni. A partire da lunedì, al fine di ottimizzare la consegna e favorire i residenti delle varie aree della città, si attiveranno punti di distribuzione nei diversi quartieri e in diverse date.

Si ricorda che la consegna riguarda gli utenti delle case singole e dei condomini inferiori alle 8 unità abitative (sono escluse dunque le utenze commerciali e le non domestiche).

Dal 2 al 18 gennaio, presso il palazzetto dello sport di piazza del Papa dalle 8.30 alle 13.00, potranno recarsi i residenti delle seguenti vie: Via Amalfi, Via Ancona, Via Bari, Via Bologna, Via Cagliari, Via Catania, Via Como, Via Cuneo, Via del Mare, Via Firenze, Via Genova, Via Mantova, Via Napoli, Via Padova, Via Palermo, Via Perugia, Via Sassari, Via Sorrento, Via Torino, Via Trento, Via Udine, Via Venezia, Via Verona, Via Messina, Via Pisa, Via Positano, Via Ragusa, via Canada, Via America, Via Argentina, Via Asia, Via Brasile, Via Mincio, Via Cipro, Via Perù, Via Stati Uniti, Via Messico, Via Cile, Via Foce dell’Angelo, Via India, Via Panama, Via Giappone, Viale del Cimitero.

I residenti delle suddette vie, al fine di evitare le code, possono utilizzare il sistema di prenotazione. La prenotazione va fatta chiamando il Numero Verde 800 688 712 (attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 14.30).

La prenotazione, non obbligatoria, consente di ridurre il tempo di attesa e le code presso i presidi di distribuzione, sarà in ogni caso disponibile un operatore per servire gli utenti privi di prenotazione.

Agli operatori del numero verde, i quali forniranno la data di prenotazione, dovrà essere comunicato l’intestatario dell’utenza domestica per la quale si richiede la prenotazione e un numero di cellulare al quale, successivamente all’orario di chiusura del Numero Verde, verrà recapitato un messaggio SMS con il dettaglio della prenotazione. Si raccomanda di esibire a richiesta il suddetto messaggio agli operatori addetti alla distribuzione come

La distribuzione continuerà con il seguente calendario nei diversi quartieri e, di volta in volta, saranno comunicate le strade e le relative utenze che verranno servite.

Ecosportello, Comune di Termoli, Largo martiri delle Foibe (dal 21 gennaio al 1° febbraio lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – martedì, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

Stadio ‘Gino Cannarsa’, via dello Stadio, 3A (dal 4 febbraio al 15 febbraio lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – martedì, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00)

Circolo della Vela ‘Mario Cariello’ (dal 18 febbraio al 1° marzo lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – martedì, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00)

Misericordia di Termoli, via Biferno, 20 (dal 4 marzo al 15 marzo lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – martedì, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00)

Centro Anziani Contrada Difesa Grande, plesso scolastico Difesa Grande (dal 15 marzo al 22 marzo lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – martedì, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00).