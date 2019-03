Prosegue l’attività legata al progetto ‘Io respiro’ la grande campagna sulla salute respiratoria per gli over 65 che prevede la presenza degli pneumologi e l’esame spirometria nei centri anziani.

Ieri mattina, 15 marzo 2019, le spirometrie sono state effettuate gratuitamente sugli utenti del centro anziani di via Cina. Ad eseguirle la dott.ssa Maria Rosaria Maniagrasso dell’Università degli studi di Chieti in collaborazione con Federanziani.

La BPCO (Bronco pneumopatia cronica ostruttiva) è una delle malattie respiratorie più diffuse, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che nel 2020 diventerà la terza causa di morte e quinta causa di invalidità a livello mondiale. In Italia, le malattie respiratorie rappresentano già la terza causa di morte dopo quelle cardiovascolari e oncologiche e sono destinate ad aumentare costantemente a causa dell’invecchiamento della popolazione.

Per informare le persone sulle patologie respiratorie e sull’importanza della prevenzione, per analizzare il livello di consapevolezza attualmente esistente, coinvolgendo al tempo stesso la popolazione senior in un grande studio epidemiologico, nasce la campagna dedicata agli over 65 “Io Respiro”.

A Termoli la campagna ‘Io Respiro’ vede il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale e dell’assessorato alle Politiche Sociali.