È il titolo del libro che verrà presentato oggi pomeriggio, 23 Maggio 2024, a Termoli alle ore 18 presso l’Auditorium Comunale di via Elba.

L’iniziativa è a cura dell’associazione la Casa del Libro e l’autrice è Adelmina Di Cienzo. Un lavoro importante, che come la stessa autrice precisa, racconta attraverso una storia familiare, il fenomeno dell’emigrazione degli italiani in America tra Ottocento e Novecento.

L’introduzione del libro è scritta da Luigi Pizzuto che delinea il profilo dei protagonisti e la scorrevolezza della scrittura dell’autrice, che nel 2021 ha partecipato al Concorso Nazionale ” Donne tra passato e futuro” indetto dall’associazione ” Scrivi la storia” classificandosi al secondo posto per la narrativa. Un libro bello quello attuale scelto tra le proposte della Casa del Libro, presidente Daniela Battista, che nel fitto programma letterario e nell’ambito delle iniziative de ” Il maggio dei libri” e di Termoli città del libro, ha inserito ” La storia vera”. Con la scrittrice dialogherà lo scrittore Luigi Pizzuto. Il Gruppo musicale dei Fisarmonicisti di Colletorto inframmezzerá il dialogo e gli interventi di Fernanda Pugliese, Presidente della sezione Fidapa di Termoli, e di Adele Costanzo, Direttrice della casa editrice Chipiùneart ed. di Roma che ha pubblicato il libro nella collana Extravaganti.

L’iniziativa è sostenuta come partner dalla Fidapa di Termoli dove la scrittrice svolge il ruolo di segretaria elettiva del Comitato di presidenza.