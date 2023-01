I familiari pensavano si trattasse dell’australiana, l’influenza che ha tenuto tanta gente a letto, invece, le condizioni di salute di una donna di 58 anni di Termoli hanno imposto il ricovero in ospedale: un medico della divisione di medicina d’urgenza, Riccardo D’Uva, ha intuito la natura del virus, una meningite. Immediato l’avvio della terapia. Ora la donna sta meglio. “Vogliamo ringraziare il medico del San Timoteo, un’intuizione – hanno raccontato i familiari – che ha salvato la vita alla nostra cara. Lo scorso 10 gennaio, all’arrivo del 118, sembrava non ci fosse nulla da fare. In meno di mezz’ora è stata applicata la terapia corretta e sono già tre giorni che mangia da sola”.