TERMOLI, 27.03.2021 – Si è da poco conclusa l’Unità di Crisi convocata dal presidente della Regione Molise Donato Toma. Dopo un’attenta analisi dei dati riferiti all’andamento epidemiologico in città è stato stabilito che anche Termoli non rientra più nella Zona Rossa. Con l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, prevista per le prossime ore, la città adriatica rientrerà nella Zona Arancione.