di Redazione

Termoli ospita per il terzo anno consecutivo il Concorso Nazionale di Miss Mondo Italia organizzato dalla Noleggio Ok ed AssoE20 Produzioni esclusivisti regionali per Molise, Abruzzo e Marche del concorso nazionale. L’evento patrocinato dal comune di Termoli si terrà domenica 26 maggio nell’Auditorium comunale di Via Elba alle ore 18 con la presenza dell’Assessore al Turismo Michele Barile. La parte più accattivante della serata sarà dedicata alla bellezza con la presenza di circa 22 ragazze, quasi tutte molisane, in gara per conquistare l’ambita coroncina e fascia di Miss Mondo Molise 2024. Nel corso della serata verranno premiate altre 4 miss con il titolo di Semifinalista Nazionale e le 5 vincitrici parteciperanno alla finale nazionale di Miss Mondo Italia in programma dal prossimo 1^ giugno nella città di Gallipoli con la finalissima del 16 giugno sempre nella città salentina. Aprirà lo spettacolo con la sua musica l’artista Runic Garden, si esibirà nel corso della serata la cantante Maori, e la ballerina Giulia Cataldo. Regia e coreografia della serata sono affidate a Camillo Del Romano e Giuseppe Sarachello, musiche curate da Francesco Rosato. L’evento sarà completamente gratuito ed aperto al pubblico, ed è stato realizzato con il contributo di partner commerciali locali che hanno voluto riconfermare la loro fiducia a l’organizzazione locale del concorso di Miss Mondo.