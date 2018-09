Le iniziative per l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari entrano nel vivo nella “due giorni” organizzata dalla Regione Molise in collaborazione con l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese (ICE), nell’ambito del Piano Export Sud 2 per la promozione delle imprese meridionali.

Gli appuntamenti con gli operatori internazionali, riservati alle aziende di Molise, Abruzzo e Sardegna del settore agroalimentare, avranno luogo a Termoli: il primo, lunedì pomeriggio, nella Sala convegni dello Stabilimento Cala Sveva; il secondo, nella giornata di martedì, presso l’Hotel Meridiano.

Un seminario specializzato sulla promozione dei prodotti e sulle tecniche di inserimento nei mercati europei introdurrà gli incontri bilaterali che ogni azienda aderente avrà direttamente con operatori e buyers provenienti dall’Europa centro-orientale, dal Regno Unito e dal Medio Oriente.

L’iniziativa si inserisce nell’attuale contesto, in cui lo stile alimentare italiano si sta affermando con sempre maggiore forza nei mercati tradizionali contribuendo, anche con le peculiarità delle produzioni regionali, a dare riconoscibilità all’Italian life style e alla dieta mediterranea.

Aprirà il seminario al Cala Sveva il presidente della Regione Molise, Donato Toma, che interverrà sul tema “L’internazionalizzazione delle imprese nelle strategie del governo regionale”. Seguiranno i saluti di Vincenzo Cotugno, assessore regionale allo Sviluppo economico, e del segretario di Confartigianato Molise, Marco Zollo.

Spazio, poi, alla sessione tecnica con Danila Alfano sui servizi dell’ICE, Mauro Pasqualucci sui prodotti di SACE/SIMEST per l’internazionalizzazione, Achille Bianchi sul marketing internazionale e Simone Di Leginio sulla contrattualistica internazionale.