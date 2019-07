Dopo l’aggressione agli operatori che operavano nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, la Capitaneria di Porto di Termoli ha risposto con 60 uomini anche dall’Abruzzo e un elicottero. Nuovi sequestri sulla spiaggia. Sequestrati ombrelloni, sdraio e lettini sia a Rio vivo che sul litorale Nord di Termoli. Tutto il materiale sequestrato sulle spiagge è stato trasportato fino alla sede della Capitaneria di Porto. L’episodio è stato riportato anche dalla stampa nazionale. Sulla vicenda è intervenuto anche il Ministro Danilo Tonielli che su Facebook ha scrittto

“Esprimo solidarietà e gli auguri di pronta guarigione ai sei militari della Capitaneria di Termoli che operavano nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” per restituire la fruizione del pubblico demanio marittimo, occupato abusivamente con attrezzature da spiaggia. Sono stati oggetto di aggressione verbale e fisica da parte di alcuni malintenzionati e sono stati ricoverati in ospedale con escoriazioni e contusioni. Aggressori identificati e denunciati. Manteniamo alta l’attenzione per garantire a tutti vacanze serene e il libero uso dei nostri litorali”.