L’inquietante episodio si è verificato nel pomeriggio oggi a Termoli davanti all’obitorio dell’ospedale San Timoteo. Il reporter Alessandro Nardella è stato colpito con una testata da un uomo che più volte ha invitato l’operatore ad allontanarsi dai locali dell’obitorio. Nardella si era recato al San Timoteo per la vicenda della 18enne arrivata al pronto soccorso e morta all’improvviso per cause ancora da accertare.

Da Telemolise hanno fatto sapere che l’operatore non aveva girato nessuna immagine, quando è stato invitato ad allontanarsi. Una persona lo ha seguito, mentre stava tornando alla sua macchina e il tecnico ha ripetuto ancora di aver avuto la telecamera spenta e non aver fatto alcuna ripresa. A quel punto, però, Nardella è stato colpito da una testata.

Il reporter è stato allora costretto a recarsi al pronto soccorso, dove gli è stata quindi diagnosticata la frattura del naso. L’episodio è stato subito denunciato ai Carabinieri. A Nardella la solidarietà della testata, rivolta anche ai familiari della ragazza morta improvvisamente. E colpiti da una tragedia immensa. Una vicenda di cronaca, che l’operatore avrebbe voluto approfondire.