Un operaio comunale è stato trovato morto in casa nella tarda mattinata di oggi, venerdì 5 aprile, a dare l’allarme i colleghi di lavoro che non avevano più sue notizie. Sono stati i Vigili del Fuoco ad entrare per primi in casa del 63enne, su richiesta del 118, e lo hanno trovato privo di vita. L’uomo sarebbe morto a seguito di un arresto cardiocircolatorio, ma serviranno ulteriori accertamenti per chiare le cause del decesso. Il 63enne viveva solo e non era sposato.