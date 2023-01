Un’occasione preziosa per i genitori e i ragazzi che potranno così conoscere da vicino una scuola al passo con i tempi e con le richieste del mondo del lavoro ma soprattutto in crescita, e non solo nei numeri, ma anche nei contenuti didattici, grazie alle metodologie innovative che riescono a catturare l’interesse e l’attenzione degli studenti.

Sono tantissime le attività innovative che fanno del Boccardi Tiberio, una scuola da primato in Molise: dagli stage, all’Erasmus Plus, dall’Intercultura alle crociere, dai numerosi progetti didattici alle certificazioni, dall’informatica alle professioni legate al mare.

Non solo. L’Istituto è all’avanguardia anche nei laboratori: strumentazioni altamente tecnologiche, Planetario, simulatore navale e digital economy lab e il laboratorio di logistica.

“Le famiglie dei giovani studenti – spiega la Dirigente Concetta Cimmino – in questi giorni dovranno scegliere il percorso di studi dopo il diploma di terza media. Ecco perché puntare su una scuola all’avanguardia, aperta alla comunità, al mondo e alle professioni può rappresentare una carta importante per il futuro”.

Durante l’Open Day, i docenti presenteranno le specificità dei singoli percorsi scolastici: il quadriennale “Sistemi informativi per la transizione ecologica e digitale” (unico sul territorio); Turismo; Amministrazione, Finanza e Marketing (indirizzo generale) con le articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” “Sistemi informativi aziendali” e “Amministrazione, Finanze e Marketing”; Trasporti e Logistica, Conduzione di impianti e apparati marittimi; Conduzione del mezzo navale, Costruzioni, Ambiente e Territorio per il Nautico