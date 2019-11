Tragedia a Termoli dove, un bimbo di appena un mese, è stato trovato privo di vita nella culla. Il bimbo aveva difficoltà respiratorie gravi ed era stato dimesso da poco dalla terapia intensiva neonatale. Nel corso della notte, ha avuto un’altra crisi e i genitori, hanno chiamato subito i soccorsi, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. E’ arrivato al Pronto Soccorso del san Timoteo già privo di vita. Aperta inchiesta dopo denuncia dei genitori presso la stazione carabinieri di Termoli. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.