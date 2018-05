Nuovo colpo allo spaccio di sostanza stupefacenti, messo a segno dai Carabinieri della Compagnia di Termoli. Durante la tarda serata di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile, impegnati nelle ordinarie attività di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un giovane di ventidue anni di origine straniera, ma residente nel centro costiero molisano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ventiduenne era stato fermato a bordo della propria moto, unitamente a un minorenne. A seguito di un preliminare controllo erano stati scoperti, nella disponibilità dei due giovani, banconote di piccolo taglio e alcuni grammi di hashish e marijuana. I Carabinieri, pertanto, decidevano di estendere la perquisizione nei rispettivi domicili. Nell’abitazione del ventiduenne venivano rinvenuti ben cinque “panetti” di hashish, per un peso complessivo di circa mezzo chilo, nonché un grosso coltello e materiale atto al confezionamento.

Il materiale complessivamente rinvenuto veniva immediatamente sottoposto a sequestro. Il ventiduenne veniva accompagnato nella caserma di via Brasile ove era dichiarato in stato di arresto per essere associato, dopo le formalità di rito, presso la casa circondariale di Larino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A carico del minorenne, invece, scattava il deferimento in stato di libertà. Senza tregua, dunque, continuano le attività di contrasto da parte degli uomini dell’Arma alle attività delittuose sul territorio del basso Molise.