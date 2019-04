“Pesce Nostrum”, nasce il marchio di qualità del pescato locale, prima azione svolta da pescatori molisani per la tutela, tracciabilità e promozione del pescato ittico locale. Tutto nasce dal successo dell’evento gastronomico “Il Gusto del Pesce Nostrum – Un percorso tra Sapori e Saperi del nostro mare” ideato e realizzato dalla “Op San Basso” negli anni 2015 e 2016 in collaborazione con la sede di Termoli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “Caporale”.

Obiettivo è “dare importanza e giusto risalto ai tesori ittici del nostro mare attraverso un’azione in grado di certificarne l’alta qualità e la provenienza per agevolare il consumatore finale nell’informazione e nell’acquisto”. “Pesce Nostrum” diventa quindi marchio di qualità registrato per valorizzazione e promozione del prodotto ittico locale, certificato di garanzia del pesce a miglio zero.

Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo FEAMP 2014/2020, sono stati realizzati il disciplinare di produzione e il suo regolamento d’uso. “Potranno usare il marchio pescatori, commerciali all’ingrosso e al dettaglio oltre ai ristoratori che rispettano tali strumenti” fanno sapere dall’Op San Basso.