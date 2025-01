di Redazione

Ha riscosso u lusinghiero successo il concerto “Da Salieri a Mozart”, che si è tenuto all’Auditorium di Termoli e realizzato in collaborazione con il CIDIM, il Comitato Nazionale Italiano Musica, aprendo la XXI edizione della Stagione concertistica Termoli Musica 25 con un concerto per pianoforte e orchestra, come accade anche per le stagioni concertistiche più blasonate.

Ad esibirsi l’Accademia d’Archi Arrigoni, diretta dal M° Giulio Arnofi, insieme al pianista Costantino Catena, in questo concerto che è parte di un tour dedicato alla celebrazione di Antonio Salieri in occasione dei 200 anni dalla morte: un affascinante viaggio attraverso il XVIII secolo tra i due colossi della musica classica, Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart.

L’evento, che ha attraversato varie città ed è tuttora in viaggio per l’Italia, ha offerto al pubblico non solo una rara opportunità di ascoltare le musiche di Salieri, spesso oscurate dalla fama di Mozart, ma anche di esplorare il dialogo musicale tra i due compositori: Salieri, con la sua scrittura sobria e raffinata, è stato interpretato in modo quasi meditativo, con un accento particolare sulle linee melodiche eleganti e sulle orchestrazioni ben definite; d’altro canto, la musica di Mozart è stata eseguita con la vivacità e brillantezza che contraddistingue il suo stile, con momenti di grande espressività. Una esecuzione superba, grazie a un giovane direttore ed altrettanto giovani orchestrali, che hanno dimostrato, oltre a una scontata tecnica strumentale, una maturità artistica evidente nella cura dei particolari, delle sonorità e nell’equilibrio tra le varie sezioni strumentali.

Il pianista Costantino Catena ha rappresentato uno dei punti focali del concerto, offrendo una performance che ha suscitato ammirazione per la sua tecnica impeccabile e la profondità interpretativa. Catena ha saputo dosare con maestria il fraseggio, enfatizzando la brillantezza delle melodie senza mai perdere di vista la strutturazione del concerto.

Una inaugurazione con il botto, quindi, con questi artisti straordinari che hanno ampiamente soddisfatto tutte le aspettative, e con un pubblico delle grandi occasioni che ha richiesto a gran voce il bis, in cui il pianista si è prodotto in un brano di Poulenc che ha oltremodo incantato gli ascoltatori. Numerose sono state le persone che hanno poi richiesto agli artisti i CD del progetto Salieri-Mozart.

La stagione continua con il prossimo appuntamento, il 2 febbraio all’Auditorium di Termoli alle 18:00, con lo spettacolo Las Lagrimas de Amor y Popular Anime del duo composto dal soprano Giusy Miriam Pompilio e dal chitarrista Luciano Pompilio.