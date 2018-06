Nei prossimi giorni la società incaricata da Autostrade per l’Italia dovrà effettuare una serie di controlli al sottovia A/14 km 470 + 915. Con ordinanza n.136 del 19 giugno 2018, a partire dal 25 giugno e fino al completamento delle operazioni di controllo e manutenzione si vieta la sosta (con rimozione forzata) e si vieta circolazione veicolare (realizzata tramite restringimenti della carreggiata) dalle ore 9.00 alle ore 16.00 per il tratto di svincolo a senso unico di marcia che collega la ex s.s.16 Litoranea Nord Termoli e la SP 113. Le condizioni viabilistiche originarie saranno ripristinate al termine dell’intervento.