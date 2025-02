di Redazione

l’Istituto Comprensivo “Achille Pace” ha promosso la giornata di lettura dal titolo “Intelleg(go)”, un momento di riflessione per ragionare sulla lettura come strumento fondamentale ed essenziale per comprendere, apprezzare e sviluppare il pensiero. All’incontro insieme al dirigente scolastico Luana Occhionero erano presenti la poetessa Alessia Iuliano e in rappresentanza del Comune di Termoli, il vicesindaco Barile. È stato proiettato il video del film “The neverdendig story” e poi aperto un dibattito sulle tematiche lanciate per il 2025 da “Libriamoci”. “The neverending story” si basa sul romanzo dall’analogo titolo che ha come protagonista Bastian, un bambino che una mattina, andando a scuola, viene perseguitato da alcuni “bulli”. Orfano di madre e con un padre dal carattere pratico, il bambino arriva da un libraio dove preleva un libro e si rifugia successivamente nella soffitta della scuola dove resterà un giorno e una notte per leggere quel testo tutto d’un fiato. Proprio grazie alla lettura, e alle vicende di Atreyu personaggio protagonista di “The neverending story”, si lancia in un mondo fantastico e, proprio grazie alla lettura, riuscirà successivamente ad affrontare la realtà. Le tematiche lanciate dal libro sono state motivo del successivo dibattito che gli studenti hanno avuto con il vicesindaco Barile, il dirigente scolastico Occhionero e con la poetessa Iuliano. Uno stimolo per non chiudersi in sé stessi ma per affrontare la realtà, un coraggio per certi versi trovato nel personaggio del libro, un vero e proprio cult attraverso il quale, con lo scorrere delle pagine che si sono rivelate una vera e propria fucina di avvenimenti, Bastian trova il coraggio per uscire dallo stato d’animo causato da quell’incontro ravvicinato con i “bulli”. Un libro che per la critica ha sempre rappresentato un messaggio ben preciso: se tutti smettessero di sognare, ognuno non riuscirebbe più a sopravvivere alle vicissitudini della vita.