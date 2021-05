Termoli, 13.05.2021 – La città si tinge di rosa e la tappa molisana dell’edizione 2021 del Giro d’Italia, con arrivo a Termoli, è stata arricchita da una serie di iniziative organizzate dall’I.C. “Bernacchia”. Particolarmente forte è il sentimento di attesa da parte degli studenti che si preparano ad accogliere i ciclisti del Giro con slogan, loghi, poesie, cruciverba, disegni sul tema “Termoli, la bici e il rosa”.

Con l’iniziativa “Adotta un ciclista”, gli alunni hanno scelto un corridore e hanno ricercato sul web notizie a riguardo, tifando il proprio sportivo per incitarlo alla vittoria. L’entusiasmo per l’imminente passaggio sulla costa del Molise del Giro d’Italia non si arresta e coinvolge anche i piccoli cittadini termolesi. Gli alunni della Scuola Primaria hanno, infatti, deciso di omaggiare la corsa rosa con dei lavori originali e creativi dedicati al mondo delle due ruote.

Lo scopo principale dell’iniziativa è quello di diffondere ulteriormente tra i giovani l’utilizzo della bicicletta come cultura dello spostamento sostenibile, ma anche di avvicinare sempre più le nuove generazioni allo sport.