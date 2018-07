Manutenzione del verde straordinaria al Parco comunale per prevenire gli incendi e per ripulire le scarpate. Si comunica che secondo il DPGR Molise n.69 del 02.07.2018 e Ordinanza Sindacale n. 161/2018 si sta procedendo in questi giorni con interventi di manutenzione straordinaria del Parco Comunale con sfalci e potature di alberi, arbusti e vegetazione spontanea lungo su tutto il perimetro e lungo le scarpate. Si avvisano pertanto i cittadini che i lavori proseguiranno ancora nei prossimi giorni.