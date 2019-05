Iniziano i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e, con ordinanza n. 82 del 24-04-2019 emanata dal Comando di Polizia Municipale si comunica il divieto di sosta nelle aree interessate.

I lavori inizieranno martedì 7 maggio fino a giovedì 9 maggio (data presunta di fine).

Di seguito il calendario degli interventi:

– VIA RIO VIVO (da Via Mulino a Vento a Via C. Battisti) MARTEDI’ 07/05/19 dalle ore 07:00

– VIA VITTORIO EMANUELE (da C.Battisti a Umberto I°) MARTEDI’ dalle ore 07:00

– C.SO UMBERTO (da GdF a Via del Croix) MARTEDI’ dalle ore 07:00

– C.SO UMBERTO (da Via F.lli Brigida a C.so Nazionale) MERTEDI’ dalle ore 07:00

– C.SO NAZIONALE (da C.so Umberto a Via Pepe) MARTEDI’ dalle ore 07:00

– VIA F.LLI BRIGIDA (da Via Frentana a Via Roma) MARTEDI’ dalle ore 14:00

– P.ZZA DONATORI (solo parcheggi blu) MARTEDI’ dalle ore 14:00

– VIA F.LLI BRIGIDA (da C. Battisti a fronte S. Timoteo) MERCOLEDI’ 08/05/19 dalle ore 07:00

– VIA MASCILONGO (da Viale Italia a Via Molise) MERCOLEDI’ dalle ore 07:00

– VIA MOLISE MERCOLEDI’ dalle ore 07:00

– VIALE TRIESTE (da Via Molise a Via Abruzzi) MERCOLEDI’ dalle ore 07:00

– VIA VITTORIO EMANUELE (da Via Frentana a C.so Umberto solo blu) MERCOLEDI’ dalle ore 14:00

– P.ZZA S. ANTONIO (solo parcheggi blu) MERCOLEDI’ dalle ore 15:00

– VIA M. MILANO (da Via Sannitica a P.zza Garibaldi solo blu) GIOVEDI’ 09/05/19 dalle ore 07:00

– P.ZZA GARIBALDI (fronte Farmacia) GIOVEDI’ dalle ore 07:00

– VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (solo parcheggi blu) GIOVEDI’ dalle ore 07:00

– VIA F.LLI BRIGIDA (da C.so Umberto I° a Via Frentana) GIOVEDI’ dalle ore 10:00

– P.ZZA BEGA (solo parcheggi blu) GIOVEDI’ dalle ore 14:00