Sono iniziati ieri mattina i lavori per la realizzazione del ‘Palaltrisport’ la nuova struttura sportiva dedicata agli sport così detti ‘minori’.

La struttura polifunzionale che sorgerà in via Pertini prevede un campo polivalente di circa 650 mq con copertura tensostatica in legno lamellare e membrana di copertura in pvc, e una costruzione adiacente adibita a spogliatoi e servizi igienici di circa 72 mq.

Il Palaltrisport ospiterà discipline sportive quali la ginnastica (artistica e ritmica), la scherma, il pugilato, le arti marziali e molti altri sport che fino ad oggi in città non hanno trovato spazi idonei.

Questa mattina, 14 febbraio 2019, i mezzi sono entrati nell’area di cantiere ed hanno iniziato a lavorare all’attuazione del progetto realizzato dalle società Blu Costruzioni, Del Re Immobiliare e Tecnolian.

Il nuovo spazio voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Sbrocca sarà a disposizione delle associazioni sportive che intenderanno avvalersi della nuova struttura per svolgere le loro attività.