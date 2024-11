di Redazione

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di rifacimento del terreno di gioco del campo di calcio di Contrada Airino. Il rifacimento dell’impianto è stato programmato in due fasi, la seconda sarà avviata nella prossima primavera. I lavori sono stati avviati per la realizzazione del manto erboso e per un nuovo impianto di irrigazione. Al momento è iniziata la pulizia di tutta l’area di gioco con la successiva fornitura e stolonizzazione con varietà di “Macroterma ibrida”, un tipo di erba particolare che garantisce una buona ricrescita e utilizzabilità nel corso del tempo. Per l’impianto di irrigazione sono invece previsti 24/30 irrigatori interrati a funzionamento a cerchio intero. La seconda fase, invece, prevede interventi a carico dell’associazione sportiva Arcadia Calcio a 5 che detiene la gestione dell’impianto sportivo. In questo caso, sarà risistemata tutta la rete perimetrale di recinzione che circonda il campo di gioco, saranno posizionate reti parapalloni dietro le porte ed apportate migliorie agli spogliatoi già esistenti. Un impianto di calcio che, al termine dei lavori, tornerà fruibile a tutti gli effetti per allenamenti e competizioni sportive.