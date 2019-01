L’incidente sul lavoro è accaduto questa mattina, lunedì 28 gennaio, sul lungomare nord di Termoli. Sembra che l’operaio sia caduto dalla scala a causa di una forte fola di vento. Il 51enne, subito soccorso, è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica della caduta, oltre alle cause.