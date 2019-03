Si terrà venerdì 8 marzo 2019 alle ore 11.30 (subito dopo l’evento della Fidapa) nella Sala consiliare del Comune di Termoli, una piccola cerimonia di riconoscimento per suor Elvira Tutolo. Il primo cittadino Angelo Sbrocca, consegnerà una targa a Suor Elvira Tutolo, in segno di gratitudine per il suo operato e per il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferitole dal Presidente Mattarella.