EVENTO NAZIONALE IN 42 CITTA’ IL 17 SETTEMBRE 2023

TERMOLI, 18.01.2023 – Il Comune di Termoli ha aderito alla rete nazionale della “Fondazione SportCity”. Al momento sono 42 le città italiane che hanno inteso aderire alle iniziative proposte dalla fondazione i cui intenti sono il coinvolgimento dei Comuni, gli enti territoriali, le persone e le aziende che promuovono lo sport e i suoi valori attraverso sani stili di vita ed il benessere delle città.

“SportCity” è un think tank, gruppo impegnato in analisi e risoluzione di problematiche di riferimento, una risposta civica per analizzare le dinamiche sociali in relazione alle attività sportive, al benessere cittadino e alla qualità della vita. Con queste finalità, per il prossimo 17 settembre, è stato organizzato l’evento nazionale denominato “SportCity day” che si terrà al momento in 42 città italiane tra le quali anche Termoli.

“Abbiamo – ha detto l’assessore allo Sport Cultura e Turismo Michele Barile – aderito alla Fondazione SpotCity in quanto rappresenta una nuova iniziativa per promuovere lo sport in tutte le sue forme, le buone pratiche, i giusti stili di vita e consentirà anche di far conoscere le bellezze della nostra città a livello nazionale”.

Per meglio promuovere la Fondazione, le attività correlate e le città che hanno aderito, SportCity ha lanciato un contest sulla propria pagina Facebook per dare visibilità a tutti i centri coinvolti. Inoltre, la città che nel corso dell’anno riceverà più consensi avrà a disposizione un “buono” di 1000 euro da impegnare per attrezzature e materiale sportivo da donare al territorio. Il link assegnato al Comune di Termoli è il seguente:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04QD6ELKn7EnSNMUySXkJ3q1dFLoWRx2GSVk7HUuFo1dUHeZ1HJHttv6jkthZgGxGl&id=100058285546882