Si è tenuta stamattina, presso il Comune di Termoli, la conferenza stampa di presentazione della III Edizione di 50 ore Contest Cinematografico.

La gara, promossa dall’Associazione Cinematografica Lilly e da Cortò Factory Image, con il sostegno di Confidi Rating Italia gruppo Safe Partners, la collaborazione di Molise Cinema Film Festival e il patrocinio del Comune di Termoli, è giunta al suo terzo appuntamento, ribadendo il grande successo ricevuto gli scorsi anni.

Uno staff giovane, dinamico e preparato, pronto ad affrontare, anno dopo anno, l’organizzazione di un premio unico per il territorio e che ha saputo portare, nelle precedenti edizioni, partecipanti da diverse parti d’Italia, facendo diventare la cittadina adriatica una piccola capitale del cortometraggio.

Direttore artistico e ideatore è Simone D’Angelo, mentre tutta la parte tecnica è seguita da Stefano Lanzone, Fabrizio D’Elisiis e Francesco Pascucci. Responsabile organizzativa è Giulia De Felice, responsabile alla comunicazione Annalisa Montanaro e all’ufficio stampa Valeria Grimaldi.

Il contest prevede la realizzazione di un cortometraggio in sole 50 ore, che partiranno Sabato 14 Luglio, giorno in cui ai partecipanti verranno inviati i tre parametri – genere cinematografico, frase ed elemento da inserire obbligatoriamente all’interno del corto.

Scrivere, girare, montare: 50 ore per stupirsi e per dare forma a un’idea.

Gli otto corti finalisti verranno poi proiettati nel corso della serata conclusiva, che si terrà a Termoli il 23 luglio dove una Giuria Tecnica, insieme alla Giuria Popolare composta dal pubblico, voterà i tre cortometraggi vincitori. La Giuria Tecnica decreterà la Menzione speciale “Premio Molise Cinema Film Festival”.

I vincitori vedranno la proiezione dei loro corti all’interno della rassegna cinematografica di Molise Cinema Film Festival; la troupe vincitrice della menzione speciale parteciperà a un Workshop tematico sempre realizzato da Molise Cinema.

L’ispirazione per questa edizione sono gli effetti speciali, intesi non solo come virtuosismi tecnici, ma come elementi presenti in tutta la costruzione filmica, dalla sceneggiatura ai costumi, dall’idea di partenza al trucco.

“Lasciati stupire” è lo slogan di questa III Edizione: un invito a ritrovare quella parte giocosa, infantile quasi, che è alla base dell’esperienza cinematografica.

Il cinema come gioco ed esperienza: la possibilità di dare forma a una visione utilizzando strumenti diversi. Costruire con le mani e con la mente un’idea: pensare un’emozione e poi darle una forma. Portare nella realtà l’irreale e il sogno.

Per partecipare non occorre essere professionisti o avere attrezzature specifiche: è sufficiente anche solo un telefonino.

L’iscrizione al contest è aperta fino al 13 luglio. Tutte le info e il regolamento sono disponibili sul sito http://www.cortofactoryimage.com/50-ore/iii-edizione/ o sulla pagina Facebook 50 ore Contest Cinematografico III edizione.