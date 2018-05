DegustiCous, il Festival del Cous Cous Italiano che si svolgerà dal 19 al 22 Luglio 2018 a Termoli, vedrà questo alimento sano, genuino e versatile come protagonista unico. L’obiettivo della manifestazione, promossa da MARTINO, azienda con oltre 100 anni di storia e che dal 1994 è il primo produttore di Cous Cous Italiano, è quello di far conoscere e spiegare l’utilizzo di questo alimento in linea con le abitudini culinarie del nostro paese.

Per quattro giorni la città di Termoli sarà attraversata da eventi che combineranno cibo e musica, intrattenimento e sport e che coinvolgerà famiglie e giovani richiamando gente da tutto il territorio nazionale. “Vogliamo spiegare la nostra visione di questo alimento” – dichiara Emma Martino Amministratore unico della omonima azienda- “raccontandone l’utilizzo che ne possiamo fare, vicino alle abitudini alimentari italiane molto più di quello che si possa pensare”. L’azienda, conosciuta in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti, è rinomata per l’accuratezza con la quale seleziona, controlla e lavora il grano e le altre materie prime.

“Sarà allestita un’area food con venti stand enogastronomici che proporranno ricette a base dei nostri Cous Cous secondo la tradizione MARTINO e che sarà arricchita da un prestigioso programma musicale mai avuto prima in regione”. Alla già annunciata data del 22 Luglio, in cui saranno ospiti di Degusticous i Negrita, rock band aretina autrice di successi come “Ho imparato a Sognare”, “Hemingway” e “Magnolia”, si aggiunge la band internazionale dei Morcheeba, che durante la prima data Italiana dell’estate presenteranno il nuovo album Blaze Away. Il 19 Luglio, al Porto di Termoli, gli appassionati del buon cibo avranno modo di ascoltare in anteprima il loro nono album, segnato da un ritorno alle influenze dei primi dischi, che passa dal blues anni ‘50 all’hip hop dei ‘90, attraversando rock psichedelico, dub reggae ed elettronica.

Il tipico meltin pot di generi che da vent’anni caratterizza la cifra stilistica della band britannica salita alla ribalta della scena musicale internazionale con la hit “Rome wasn’t build in a day” che ascolteremo insieme a nuovi e vecchi successi durante Degusticous. Il festival si svolgerà nella città di Termoli per quattro giorni a partire dal 19 Luglio 2018, con un programma, ricco di attività realizzate nella zona del Porto e del Centro storico, coinvolgendo tutti gli stakeholder cittadini, a partire dai ristoratori e continuando con associazioni, attività balneari, scuole ed istituzioni, potendo contare sul prezioso supporto e patrocinio del Comune e della Capitaneria di Porto di Termoli.