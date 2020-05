Con l’inizio della fase 2 su tutto il territorio nazionale e il relativo ripristino della maggior parte delle attività produttive, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno inaugurato massicci servizi a presidio della città, finalizzati a scongiurare furti nelle abitazioni e nei negozi, nonché a prevenire eventuali truffe agli anziani.

Questi ultimi, in considerazione che molti congiunti hanno ripreso il lavoro, possono spesso ritrovarsi soli in alcune fasce orarie della giornata, per cui rischiano di costituire obiettivi più vulnerabili per eventuali malfattori senza scrupoli. Nella circostanza, i militari, oltre a rassicurare i cittadini presenti nuovamente sulle strade comunali, hanno svolto peculiari servizi anti-rapina nei pressi degli uffici postali e delle filiali di alcune banche.

Molti residenti della cittadina adriatica hanno approfittato della presenza dei Carabinieri per esprimere apprezzamento e formulare quesiti tecnici, ricevendo con immediatezza qualificate e competenti risposte dagli uomini dell’Arma. Le attività a tutela della sicurezza pubblica e della legalità continueranno incessanti anche su altri territori e cittadine della provincia di Campobasso.