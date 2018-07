Si è conclusa nella serata di lunedì 23 luglio la III Edizione di 50 ore Contest Cinematografico.

L’Associazione Cinematografica Lilly e Cortò Factory Image, insieme a Confidi Rating Italia gruppo Safe Partners, a Molise Cinema Film Festival e al Comune di Termoli hanno dato vita alla III edizione di 50 ore Contest Cinematografico, la cui finale si è tenuta ieri sera. Grande successo anche quest’anno, a ribadire le enormi potenzialità di una manifestazione unica nel suo genere, che unisce la professionalità dell’esperienza cinematografica alla voglia di giocare e mettersi alla prova con il cinema.

Il maltempo non è riuscito ad arrestare né la macchina organizzativa del 50 ore Contest Cinematografico, né la passione per il cinema dei numerosi spettatori che hanno riempito la sala dell’Auditorium di Santa Maria degli Angeli. Come d’abitudine, il pubblico è stato chiamato a recitare un ruolo attivo, quello di giuria popolare che, con il proprio voto, ha contribuito a determinare i vincitori del contest.

La grande attesa per le proiezioni non è stata tradita: i cortometraggi arrivati in finale hanno riscosso un grande successo, e portato gli spettatori in un viaggio attraverso i generi cinematografici, alla ricerca dei parametri previsti dalla gara (la frase “L’istante è armato” e una bacchetta magica come oggetto di scena), che le troupe hanno dovuto inserire nei propri corti.

La Giuria Tecnica, composta dall’attore e regista Andrea Ortis, dalla giornalista Valentina Fauzia, dall’attore portoghese Pedro Filipe Mendes e dal rappresentante di Molise Cinema Film Festival Salvatore Di Lalla, ha decretato, insieme ai voti della Giuria Popolare, i corti vincitori:

1 posto: ACD Produzioni, “Citizen News”

2 posto: Team Ikon, “Non bussare a quella porta II”

3 posto: Fraulein Eule, “La fornace”

Ad aggiudicarsi la Menzione Speciale “Premio Molise Cinema”, decretata dalla sola Giuria Tecnica è stato: “Citizen News”, degli ACD Produzioni.

Il direttore artistico Simone D’angelo, insieme a tutto lo staff di Cortò Factory Image, ringrazia le troupe partecipanti per essersi lasciate trasportare dal magico mondo del cinema, e soprattutto per averci stupito, con i loro corti ricchi di idee ed emozioni.

L’appuntamento è all’anno prossimo, con la IV Edizione di questo contest folle e magico! Continuate a seguirci sulla pagina Facebook 50 ore Contest Cinematografico III Edizione o il sito http://www.cortofactoryimage.com/50-ore/iii-edizione/