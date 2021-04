Il Comune di Termoli ha diffuso il video promo della 7° tappa del Giro d’Italia che arriverà in Molise il 14 maggio.

Un’occasione unica per valorizzare le risorse turistiche e paesaggistiche molisane. Il giro d’Italia non è solo una delle più grandi e importanti manifestazioni sportive d’Europa, ma rappresenta anche un’occasione per valorizzare e pubblicizzare Termoli e tutto il Molise.

Si tratta infatti di una vetrina importante dal punto di vista mediatico, turistico ed economico: circa 200 telecamere da tutto il mondo, 3000 componenti dell’intera carovana, atleti celebri che rappresentano l’élite del ciclismo mondiale e trasmissioni televisive nazionali ed internazionali dedicate. Questa edizione del Giro d’Italia, la 104esima, si annuncia incerta e combattuta e riveste anche un’importanza simbolica in quanto celebra il 90° anniversario della maglia rosa e i 700 anni della morte di Dante Alighieri.

Termoli ospiterà l’arrivo della 7° tappa il 14 maggio, con partenza da Notaresco, dedicata per lo più ai velocisti. Il giorno successivo i ciclisti del Giro saranno invece impegnati sulle colline molisane per una tappa dalla difficoltà maggiore.

Per l’occasione, ad un mese esatto dall’arrivo del Giro, il Comune di Termoli ha diffuso oggi il video promozionale dedicato alla città e all’importante evento del prossimo 14 maggio.