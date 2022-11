TERMOLI, 17.11.2021 – L’assessore Rita Colaci comunica che in occasione della “Giornata Nazionale dell’Albero”, lunedì 21 novembre a partire dalle ore 10,30 saranno piantati quindici Lecci in Piazza Vittorio Veneto e in Corso Umberto I.

Una iniziativa che ogni anno rinnova l’impegno dell’amministrazione comunale verso le politiche ambientali e che tende a coinvolgere le nuove generazioni per diffondere il messaggio del rispetto per l’ambiente e dell’importanza di avere una città capace di ospitare sempre più aree verdi a disposizione dei cittadini.

Alla Giornata Nazionale dell’Albero sono state invitati gli studenti degli istituti comprensivi della città. Presenzieranno l’assessore all’Ambiente Rita Colaci, il Dec per il verde pubblico Marco Maio e i carabinieri forestali.

“ll 21 novembre – ha detto l’assessore all’Ambiente Rita Colaci – si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013. L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e ricordare il contributo indispensabile che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani e al benessere per l’intera comunità, dal momento che rappresentano uno dei migliori alleati per contrastare la crisi climatica.

L’amministrazione comunale si impegna a collocare a dimora nel corso del 2023 mille alberi nelle varie aree comunali della città ed attuare politiche di sostenibilità ambientale”.