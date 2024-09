di Redazione

Illuminare il municipio di blu per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni. Anche l’amministrazione comunale di Termoli aderisce all’iniziativa che accenderà i riflettori sul linguaggio dei segni e sull’importanza che ne deriva per coloro che si affidano a questo tipo di comunicazione per ogni tipo di contatto con il mondo.

La “Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni” è proposta dall’ENS, Ente Nazionale Sordi, che chiede proprio alle istituzioni di sottolineare l’impegno a sostegno delle lingue dei segni cercando di far leva sull’opinione pubblica, sulle problematiche della sordità e sulla vicinanza alla comunità globale.

Il blu colorerà così il Comune di Termoli da questa sera e fino al prossimo 28 settembre per la lotta delle comunità sorde all’insegna dell’uguaglianza all’interno della società.