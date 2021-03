Il forte sisma del primo pomeriggio registrato nel mare Adriatico ha distratto per qualche ora dall’emergenza Covid, ma oggi è una giornata molto importante sia in Molise che a Termoli. In uscita l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che confermerebbe la regione zona arancione, ma quel che più conta è l’orientamento del Governatore Donato Toma, che riunendo l’unità di crisi nel pomeriggio di oggi, a distanza di 7 giorni dal briefing che lasciò in zona rossa Termoli, Agnone, Jelsi e Toro, farebbe uscire la città adriatica dalle restrizioni massime dopo 7 settimane.

Toma è stato ospite in diretta poco fa al Tgcom24 e ha confermato di aver invitato all’unità di crisi anche la struttura commissariale dimissionaria.